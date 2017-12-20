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В Копыльском районе подросток ударил ножом 16-летнего сверстника

20.12.2017 - 13:13

Новости Беларуси. В Копыльском районе подросток ударил сверстника ножом.

По информации УСК по Минской области, 19 декабря на территории колледжа в Копыльском районе 16-летний учащийся ударил ножом своего знакомого.

Пострадавший был доставлен в больницу.

Фото: СК

Нападавшего задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого телесного повреждения».

Будет проведен ряд экспертиз. Проводятся следственные действия для установления обстоятельств и причин происшествия, собираются материалы о подозреваемом.

В сентябре стал резонансным случай у одной из минских школ.

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Фото: СК

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