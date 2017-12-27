В крови 2,66 промилле алкоголя. В Минске пьяный водитель на Mitsubishi сбил женщину на пешеходном переходе

Новости Беларуси. В Минске водитель сбил женщину на пешеходном переходе.
По информации УСК по Минску, инцидент произошел вечером 26 декабря. За рулем Mitsubishi находился 30-летний житель Минска. На улице Селицкого он сбил 59-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшую госпитализировали.
Фото: СК
Водитель был доставлен на медицинское освидетельствование. В крови у мужчины было обнаружено 2,66 промилле алкоголя. Водителя задержали.
Выясняются обстоятельства аварии.
Возбуждено уголовное дело.
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