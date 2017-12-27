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В крови 2,66 промилле алкоголя. В Минске пьяный водитель на Mitsubishi сбил женщину на пешеходном переходе

27.12.2017 - 13:08

Новости Беларуси. В Минске водитель сбил женщину на пешеходном переходе.

По информации УСК по Минску, инцидент произошел вечером 26 декабря. За рулем Mitsubishi находился 30-летний житель Минска. На улице Селицкого он сбил 59-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую госпитализировали.

Фото: СК

Водитель был доставлен на медицинское освидетельствование. В крови у мужчины было обнаружено 2,66 промилле алкоголя. Водителя задержали.

Выясняются обстоятельства аварии.

Возбуждено уголовное дело.

В конце октября нынешнего года на МКАД произошла страшная авария.

Пьяный водитель фуры сбил участников ДТП – здесь подробнее.

Фото: СК

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