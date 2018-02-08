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В Крупском районе безработный подозревается в краже из храма ради денег на алкоголь

08.02.2018 - 13:17

Новости Беларуси. В посёлке Бобр Крупского района был обворован православный храм.

По сведениям УВД Миноблисполкома, о краже сообщил настоятель церкви. Когда священник пришёл в религиозное сооружение, окно здания было разбито. Около него находились утоптанные следы. Снаружи лежали элементы церковной утвари и строительные инструменты.

Фото: УВД Миноблисполкома

Прибывшие правоохранители особое внимание уделили следам. Служебная собака Герда смогла учуять запах, но он обрывался возле дороги.

Вскоре сотрудникам уголовного розыска сообщили о подозрительном неместном человеке с сумками. К моменту прибытия оперативников незнакомец скрылся. По оставленным следам Герда смогла вывести правоохранителей на мужчину с тяжёлой поклажей. Гражданин шёл в направлении деревни Плиса.

Подозреваемого задержали. В его сумке оказались украденные вещи из храма. 26-летний задержанный рассказал, что собирался продать похищенное с рук. Выручку планировал потратить на алкоголь. Целью стало религиозное сооружение, поскольку мужчина думал, что оно не охраняется.

Подозреваемый является безработным, ранее был судим за кражи. Собираются вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.

Возбуждено уголовное дело.

В феврале был обворован костёл в Шумилино.

Было украдено более 8 тысяч рублей – подробности здесь.

Фото: УВД Миноблисполкома

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