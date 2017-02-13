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В Логойске любителей здорового и активного образа ждут круглосуточно

13.02.2017 - 17:25

Новости Беларуси. Встретить со всей душой. Минская область готова гостеприимно принять иностранных туристов, которые воспользовались возможностью пятидневного безвизового режима.

Напомню, такой повод для граждан 80 стран появилася 12 февраля. 

Традиционно в лидерах туристического интереса – Несвиж, а также агроусадьбы, санатории и горнолыжные курорты области. Так в Логойске любителей здорового и активного образа жизни ждут 24 часа в сутки. Ночные катания – одно из новых и востребованных направлений в индустрии туризма. За час в километре снежных склонов комплекса готовы принять две тысячи человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Борис Богунов, отдыхающий (Россия):
Хочется быть в тренде, как все. И здоровье хочется поддержать. Приеду ещё не раз сюда, думаю. 

Алёна Иканорова, отдыхающая: 
Привыкла здесь кататься. Мне нравится здесь обслуживание, нравиться само место, мне нравиться еда в ресторане.

Анна Позняк, начальник отдела маркетинга горнолыжногоко комплекса:
К наплыву гостей готовы всегда. В данный момент у нас зимний сезон – это катание на лыжах, на сноубордах, на тюбингах. Также у нас есть конные прогулки. По выходным дням мы проводим для групп турниры по пейнтболу, спортивные программы. У нас есть банный комплекс, гостиничный комплекс, домики для проживания. Мы готовы и также будем принимать гостей из Европы.

В Логойске любителей здорового и активного образа ждут круглосуточно

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