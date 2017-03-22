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В Лондоне злоумышленник врезался на автомобиле в толпу людей: под колёсами погибли 5 человек

22.03.2017 - 19:35

Новости Великобритании. Срочные новости приходят в эти минуты из Лондона, где произошла серия нападений.

У здания британского парламента неизвестный открыл огонь.

По предварительным данным, ранены более 10 человек. Еще одно нападение произошло на мосту.

Там злоумышленник врезался на автомобиле в толпу людей.

Под колесами погибли до 5 человек.

По сообщениям очевидцев, после смертельной атаки, один из сидевших в машине вышел из нее и ранил ножом полицейского. В ответ стражи порядка открыли огонь на поражение. Ситуация в Лондоне чрезвычайная.

Полиция рассматривает происшествие как теракт.

Места ЧП оцеплены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседания парламента остановлены в связи с экстренной ситуацией. Все люди остаются внутри, так как выходы заблокированы. 

Стоит отметить, что нынешние нападения в Лондоне произошли ровно через год после терактов в Бельгии.

22 марта 2016 в аэропорту и метро Брюсселя прогремели взрывы, унеся жизни более 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне злоумышленник врезался на автомобиле в толпу людей: под колёсами погибли 5 человек

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