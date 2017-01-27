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В Любани открылась необычный магазин хендмейд-товаров

27.01.2017 - 17:53

Новости Беларуси. Необычная лавка ремесленника открылась в Любани. В сувенирной лавке можно приобрести изделия учителей и учащихся местной школы декоративно-прикладного искусства.

Керамика, соломка, бочки и корзины из лозы, куклы из ткани, пояса...


Лавка уже не имеет отбоя от посетителей. Деньги от продажи хэнд-мейд товаров будут направлять на приобретение материалов для ремесел. Ну а юные мастера – в случае если их работы будут проданы – смогут полученные средства направить на свое дальнейшее обучение. Сюжет в программе «Минщина» на СТВ.

В Любани открылась необычный магазин хендмейд-товаров

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