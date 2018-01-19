В Любанском районе автопоезд задавил велосипедиста

Новости Беларуси. В Любанском районе водитель автопоезда наехал на местного жителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Мужчина двигался на велосипеде навстречу. Велосипедист погиб. Возбуждено уголовное дело.
Новости Беларуси. В Любанском районе водитель автопоезда наехал на местного жителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Мужчина двигался на велосипеде навстречу. Велосипедист погиб. Возбуждено уголовное дело.
|Авария под Логойском унесла жизнь женщины-водителя
|Вблизи Кургана Славы под Минском перевернулась маршрутка, а на трассе Минск-Вильнюс легковушка столкнулась с фурой
|В Пуховичском районе легковой автомобиль столкнулся с маршруткой. Есть пострадавшие
|Фура насмерть сбила 60-летнего велосипедиста в Любанском районе
|Наезд молоковоза на 23-летнего пешехода в Березинском районе: возбуждено уголовное дело
|24-летний минчанин погиб под колесами молоковоза в Березинском районе
|ДТП на трассе Слобода-Новосады. Mitsubishi сбил жителя Жодино, мужчина находится в больнице
|В Логойске задержали водителя, который сбил мужчину и уехал