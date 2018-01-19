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В Любанском районе автопоезд задавил велосипедиста

19.01.2018 - 18:41

Новости Беларуси. В Любанском районе водитель автопоезда наехал на местного жителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мужчина двигался на велосипеде навстречу. Велосипедист погиб. Возбуждено уголовное дело.

 

В Любанском районе автопоезд задавил велосипедиста

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