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В Любанском районе терапевт «делал прививки» мертвым людям

04.04.2017 - 13:13

Новости Беларуси. Любанский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении участкового врача-терапевта.

Следствием установлено, что медицинский работник

во время проведения вакцинации против гриппа в прошлом году вносил ложные сведения в карты граждан.

Несколько сотен белорусов, среди которых – умершие люди и граждане, которые находились за границей.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:
Согласно этим записям, несколько сотен пациентов получили профилактическую иммунизацию против сезонного гриппа, хотя по факту этого не было. По данным следствия, некоторые граждане на период вакцинации числились уже умершими, а некоторые находились за пределами республики. Согласно оперативной информации, полученной группой по борьбе с экономическими преступлениями Любанского района, в рамках проведения вакцинации населения против гриппа в 2016 году должностное лицо, желая избежать ответственности и получить премиальные выплаты, внесло заведомо ложные сведения в медицинские карты граждан. 

Следователи проверяют информацию по факту халатного выполнения должностных инструкций иными медицинскими работниками.

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