новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

В Мачулищах минутой молчания бойцы 50-й смешанной авиабазы почтили память погибших летчиков

23.02.2017 - 18:11

Новости Беларуси. Праздник мужества и чести. День защитников Отечества 23 февраля отмечают в Беларуси. Торжества прошли во всех регионах области.

Так в Мачулищах минутой молчания бойцы 50 смешанной авиабазы почтили память погибших летчиков.

На мраморные плиты опустились алые цветы и венки.

Присоединились к мероприятию и ветераны военно-воздушных сил Беларуси. В их адрес звучали искренние поздравления и слова благодарности.

Сегодняшние защитники торжественным строем прошли по центральной площади поселка.

Сомневаться в их мужестве, профессионализме и готовности стать на защиту Отечества не приходится. В 2016 году летчики 50-й смешанной авиабазы впервые принимая участие в международных соревнованиях стали лучшими.

Между тем, День защитников Отечества действительно считается праздником не только военнослужащих.

Мир и спокойствие не пустые слова для каждого,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Мачулищах минутой молчания бойцы 50-й смешанной авиабазы почтили память погибших летчиков

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Не только достойный командир, но и настоящий отец: под руководством Андрея Лукьяновича 50-я смешанная авиабаза выросла не только материально, но и потриатически
Не только достойный командир, но и настоящий отец: под руководством Андрея Лукьяновича 50-я смешанная авиабаза выросла не только материально, но и потриатически
Традиционный офицерский бал прошел в Молодечно накануне Дня защитников Отечества
Традиционный офицерский бал прошел в Молодечно накануне Дня защитников Отечества
Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем защитников Отечества
В гродненское небо взлетели бумажные копии баллистических ракет в честь Дня защитников Отечества
В гродненское небо запустили бумажные копии баллистических ракет в честь Дня защитников Отечества
В Минске 22 февраля пройдет торжественное собрание и концерт, посвящённые Дню защитников отечества
В Минске 22 февраля пройдет торжественное собрание и концерт, посвящённые Дню защитников Отечества
Торжественное собрание и концерт ко Дню защитников Отечества прошел во Дворце Республики
Торжественное собрание и концерт ко Дню защитников Отечества прошел во Дворце Республики
В Молодечно впервые прошел офицерский бал, приуроченный ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси
В Молодечно впервые прошел офицерский бал, приуроченный ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси
На «Линии Сталина» воссоздали бои Великой Отечественной и афганской войны
На «Линии Сталина» воссоздали бои Великой Отечественной и афганской войны
Все новости по теме День защитника Отечества
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru