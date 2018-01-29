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В марте 2018 планируют запустить движение поездов по двум новым путепроводам в районе проспекта Дзержинского

29.01.2018 - 22:51

Новости Беларуси. В конце марта 2018 года планируется запустить движение поездов по двум новым путепроводам в районе проспекта Дзержинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Это позволит продолжить строительство второго транспортного кольца от улицы Карла Либкнехта до улицы Толстого. Около полутора лет понадобится строителям, чтобы ввести в эксплуатацию первую очередь строительства на этом участке.

Владимир Шалимов, ведущий инженер отдела технического надзора государственного предприятия «Гордорстрой»:
В составе объекта предусмотрено строительство  4-х путепроводов. Из них три ЖД и один автодорожный через проспект Дзержинского.

В марте 2018 планируют запустить движение поездов по двум новым путепроводам в районе проспекта Дзержинского

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