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В мемориальном сквере по улице Клары Цеткин 22 апреля заложили новую аллею

22.04.2017 - 16:36

Новости Беларуси.  Здесь трудились сотрудники Национального центра правовой информации.

Этот год для коллектива особенный – юбилейный: 

уже 20 лет сотрудники центра делают право доступным для всех.

Отсюда и число саженцев, которые уже совсем скоро вырастут на этой аллее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Коваленко, директор Национального центра правовой информации:
Сегодня мы высаживаем 20 деревьев, это дубы и клены. Цифра 20 для нас символичная. Нам в этом году 20 лет,

и одновременно мы делаем этот город ещё более зелёным и красивым. 

В мемориальном сквере по улице Клары Цеткин 22 апреля заложили новую аллею

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Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
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