В МИД Беларуси рассказали, какие VIP-гости посетят церемонию открытия II Европейских игр

Новости Беларуси. Со дня на день в Беларуси будут встречать VIP-гостей. 19 июня в Министерстве иностранных дел рассказали о том, кто прибудет в Минск на церемонию открытия II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это многочисленные делегации, представители международных организаций, министры и главы государств.
Церемония открытия II Европейских игр уже скоро: какие сюрпризы подготовили организаторы для зрителей
Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси:
Это президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Мы также ожидаем главу Чеченской Республики Российской Федерации Рамзана Кадырова.
Многочисленные гости продолжают прибывать в Минск. Почти 2,5 тысячи болельщиков уже приехали в Беларусь. Больше всего – из Латвии, Польши и Литвы.
Новости Беларуси. Проверить самочувствие и узнать о пользе отказа от курения. Специалисты городского центра здоровья в преддверии II Европейских игр провели масштабную акцию в одной из аптек в центре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Посетители смогли измерить давление, рост и вес, а также проконсультироваться по поводу правильного питания и здорового образа жизни. Минск в планах медиков в будущем может стать городом, свободным от курения, и большой спортивный форум поможет приблизить эту цель.
«Будут штрафовать». В каких местах запретят курить на II Европейских играх
Спортивные объекты станут зонами без табака. В фан-зонах определят специальные места. Также ограничения будут введены в кафе, ресторанах и гостиницах, где будут проживать участники и гости.
Снежана Кавриго, руководитель городского центра здоровья:
В этом году в рамках широкомасштабного мероприятия мы своими мероприятиями, акциями и проектами делаем акцент на то, что горожане и гости столицы не должны курить, должны больше заниматься физической активностью, следить за своим питанием и думать о хорошем.
В рамках подготовки к Европейским играм вышла целая серия материалов на русском и английском для того, чтобы абсолютно все гости столицы смогли обучиться.
Сергей Островик:
Наша нация станет здоровой. Считаю, что такие акции полезны для нашего общества, для нашей страны в целом. Я только «за», чтобы это все распространялось и чтобы вообще курение запретили. Чтобы запретили курить на улицах, в общественных местах.
Профилактика курения – ключевой шаг в борьбе с неинфекционными заболеваниями По словам специалистов, около 80 % сердечно-сосудистых патологий, а также около трети всех случаев онкологических заболеваний можно предотвратить, отказавшись от курения и алкоголя.