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В Минск из Сардинии прибыла делегация священнослужителей и общественных деятелей

17.10.2017 - 10:44

Новости Беларуси. Укрепление межрелигиозных связей и финансовая помощь онкобольным детям. В Минск из Сардинии прибыла делегация священнослужителей и общественных деятелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детскому благотворительному социально-реабилитационному центру они передадут около 5 тысяч евро. Примечательно, что деньги были собраны детским ансамблем танца «Ровесник», который выступил на острове этим летом в рамках года белорусской культуры на Сардинии.

Джузеппе Карбони, почетный консул Республики Беларусь на Сардинии:
Мы хотим развивать межрелигиозные отношения и диалог, потому что это действительно уже так на Сардинии, где католики помогают православным, дают церковь, где они могут молиться и служить. Этот диалог можно еще углубить благодаря этой миссии.

В ходе визита делегация проведет ряд рабочих встреч. Их цель – выстроить отношения между благотворительными католическими организациями городов Кальяри и Минска.

В Минск из Сардинии прибыла делегация священнослужителей и общественных деятелей

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