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В Минск прибыл госминистр Великобритании по вопросам Европы и Америки

26.09.2017 - 10:30

Новости Беларуси. Беларусь и Великобритания открывают новую страницу в отношениях. В Минск с визитом прибыл государственный министр по делам Европы и Америки британского внешнеполитического ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель правительства туманного Альбиона столь высокого уровня посещает нашу страну впервые. Алан Дункан проведет ряд встреч с руководством Беларуси. В частности, запланированы переговоры с министром иностранных дел Владимиром Макеем.

Ожидается, что итогом станет подписание Конвенции об устранении двойного налогообложения.

В Минск прибыл госминистр Великобритании по вопросам Европы и Америки

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