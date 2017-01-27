В Минске-2017 проведут капремонт 500 объектов жилого фонда

Новости Беларуси. Программой «Комфортное жилье» запланирован капитальный ремонт 500 объектов жилого фонда столицы в 2017 году. Это и дома, которые не успели сдать в 2016 году, и 155 новых зданий.

После ремонта обновятся 785 квадратных метров.

К слову, план 2016 года был перевыполнен, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Сформирована программа в административных районах города Минска. Каждому конкретному заказчику доведено задание, выделено определенное финансирование из бюджета города населения. Так же есть средства, которые направляются на капитальный ремонт жилищного фонда.