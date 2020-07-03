На какие праздничные площадки Минска сходить 3 июля и как будет работать транспорт?
Новости Беларуси. Главный праздник суверенной Беларуси страна отметит масштабно. В каждом городе, в каждом районе подготовлена насыщенная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Минске 3 июля работают десятки праздничных локаций. Для жителей и гостей города подготовлено много сюрпризов.
Что сегодня стоит посетить и где пройдут основные мероприятия, расскажет корреспондент Кристина Федорович.
Кристина Федорович, корреспондент:
Мы работаем на одной из главных праздничных локаций – это стела «Минск – город-герой». У Дворца спорта будет работать ярмарка-выставка «Зроблена ў Беларусі». Здесь можно приобрести товары отечественного производства, а также присоединиться к развлекательной программе и подкрепиться на фудкорте.
А вот на Октябрьской площади можно увидеть более 70 образцов техники белорусских производителей.
В парке Янки Купалы состоится открытие светомузыкального фонтана. Шоу продлится почти 3 часа.
Концерт пройдет здесь, около стелы. Гала-концерт стартует здесь в 21 час. И в 22.55 – акция «Споем гимн вместе» объединит всю страну. А вот салют можно будет увидеть из 8 точек.
Подробнее о том, какие праздничные мероприятия пройдут в столице 3 июля, смотрите в видеоматериале.
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Новости Беларуси. Праздник, объединяющий миллионы белорусов. День Независимости отмечают масштабно во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске основные мероприятия проходят у Дворца спорта.
Здесь развернула работу большая праздничная ярмарка. Как всегда, в центре столицы много музыки.
Наш корреспондент Кристина Федорович готова поделиться атмосферой праздника.
Кристина Федорович, корреспондент:
Около Дворца спорта начала работу ярмарка-выставка «Зроблена ў Беларусі». Это товары отечественного производства, изделия народного творчества и многое другое. Протяженность этой площадки – 300 метров, и это не учитывая фудкортов и зоны ремесленников. Более 40 торговых объектов.
Гостей ярмарки ждет, например, шоу самоваров, детки играют в футбол. Кроме того можно сфотографироваться вот с такими необычными персонажами.
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Как долго вы все это готовили, выстраивали?
Дмитрий Плеханов, заместитель начальника отдела развития торговли ГУПР Мингорисполкома:
Трое суток, три дня и три ночи. Собиралась вся республика на эту локацию. На площадке в буквальном смысле слова работают все области. Порядка 25 метров для каждого областного региона. Представлены предприятия мясо-молочной промышленности, легкой промышленности, концерна «Беллегпром». Здесь можно продегустировать продукцию мясную, молочную, работает активная зона фудкорта. Не только яства, но и классическая белорусская кухня: деруны, драники, приготовленное на огне мясо.
Очень приятные локации для деток, что привлекает на эту площадку родителей.
Кристина Федорович:
Как вы думаете, оценят ли минчане и гости столицы такой формат?
Дмитрий Плеханов:
Я думаю, этот формат имеет место быть, он обязательно приживется, потому что здесь максимальное количество предприятий.
Кто выступит на праздничной площадке и чем минчанам и гостям города заняться на праздничной площадке около Дворца спорта – смотрите в видеоматериале.