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В Минске 4 марта состоится торжественный марш подразделений Министерства внутренних дел

03.03.2017 - 22:13

Новости Беларуси. В честь юбилея милиции в Минске 4 марта состоится торжественный марш подразделений Министерства внутренних дел Беларуси. К нему готовились заранее.

Несколько вечеров подряд непосредственно на месте проведения парада мастерство оттачивали пешие расчеты различных подразделений.

По центру Минска также пройдёт автомобильная колонна. Ожидается, что перед участниками торжества выступит с речью Президент Беларуси. Трансляция с Октябрьской площади будет вестись в прямом телеэфире,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске 4 марта состоится торжественный марш подразделений Министерства внутренних дел

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