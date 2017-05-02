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В Минске девочка застряла рукой в батарее, понадобилась помощь спасателей

02.05.2017 - 16:40

Новости Беларуси. Утром в воскресенье девочка делала дома уроки. В какой-то момент отвлеклась, стала ковырять ручкой в батарее.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:
30 апреля в 11:38 на «101» от взволнованных родителей поступило сообщение о застревании руки маленькой девочки по улице Уборевича, 116а. Оперативно прибывшие на место вызова пожарные-спасатели установили, что девочка 2006 г.р., ученица пятого класса одной из столичных школ, делая уроки, ковыряла ручкой в батарее. И делала это до тех пор, пока рука между секциями радиатора отопления предательски не застряла.

Родители не смогли вызволить девочку из ловушки самостоятельно – обратились за помощью к спасателям.

Как рассказали в МЧС, поскольку отопление в столице еще не отключено, была угроза ожога. К счастью, все обошлось. Спасатели без использования специнструмента извлекли руку девочки.

Напомним, в марте этого года помощь понадобилась годовалому ребенку. Малыш надел на голову пластиковый горшок (здесь подробнее).

Фото МЧС

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