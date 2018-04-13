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В Минске два работника СТО угнали Volkswagen клиентки и разбили его

13.04.2018 - 10:22

Новости Беларуси. В Минске два работника автомойки подозреваются в угоне машины и совершении ДТП.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, владелица автомобиля Volkswagen Golf оставила его на автомойке для проведения комплексной уборки салона машины.  

Утром хозяйке транспортного средства позвонили из ГАИ. Женщине сообщили, что её автомобиль попал в ДТП. В ходе расследования инцидента были изъяты следы и объекты для дальнейшего проведения экспертных исследований. Также повреждения Volkswagen были зафиксированы на фотоснимках.  

Во время расследования стало известно, что после окончания рабочего дня два 27-летних гражданина употребили алкоголь в помещении СТО. Когда спиртное закончилось, мужчины поехали на Volkswagen в магазин, чтобы купить ещё.  

На обратном пути автомобиль под управлением нетрезвого рабочего столкнулся с припаркованной у дороги машиной. После случившегося мужчины покинули место происшествия.  

Подозреваемых задержали. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Отмечается, что оба гражданина уже привлекались к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде, а один из них имеет судимость за угон автомобиля.  

Весной 2018 года в Минске произошло ДТП.  

Подозреваемые попали в аварию на угнанном автомобиле – подробности здесь.  

Фото: СТВ

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