﻿ В Минске фура сбила выбежавшего на дорогу мужчину | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Минске фура сбила выбежавшего на дорогу мужчину

10.05.2018 - 12:01

Новости Беларуси. Утром 10 мая в Минске Scania сбил выбежавшего на дорогу пешехода.  

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, ДТП произошло на проспекте Дзержинского. Грузовик двигался в сторону МКАД со стороны улицы Есенина. За рулём фуры находился 45-летний водитель.  

В определённый момент на дорогу выбежал 30-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Scania не удалось избежать столкновения с пешеходом. Пострадавшего госпитализировали.  

Выясняются детали произошедшего.  

На неделе в микрорайоне Уручье грузовик протаранил троллейбус.  

У КамАЗа отказали тормоза – подробности здесь.  

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

ДТП на улице Ленина
«Инфинити» на большой скорости протаранил «Опель» в Минске
Страшная авария на М4 в Минске: столкнулись 3 машины, есть пострадавшие
Страшная авария на М4 в Минске: столкнулись 3 машины, есть пострадавшие
В Уручье КамАЗ с отказавшими тормозами протаранил троллейбус
В Уручье КамАЗ с отказавшими тормозами протаранил троллейбус
Фото: twitter.com/AksanaPB
Отказали тормоза. В Минске КамАЗ без техосмотра врезался в троллейбус
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Тройное ДТП на проспекте Независимости в Минске. Водитель Mercedes перепутала педали
Фото: ОГАИ Первомайского района Минска
В Минске пьяный мужчина за рулем Peugeot врезался в Honda, а затем в троллейбус
В Минске грузовик задним ходом сбил человека: пострадавшего увезли на срочную операцию
«Женщины закричали, потом удар»: очевидцы о том, как в Минске троллейбус врезался в столб
«Женщины закричали, потом удар»: очевидцы о том, как в Минске троллейбус врезался в столб
Все новости по теме Авария в Минске
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru