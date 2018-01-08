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В Минске горела очень захламленная квартира: пострадал 53-летний мужчина

08.01.2018 - 11:47

Новости Беларуси. В Минске горела захламленная квартира на проспекте Независимости.

Как сообщает МЧС, инцидент произошел вечером 7 января. Произошло возгорание квартиры на 4 этаже. Загорелось имущество в одной из комнат трехкомнатной квартиры, которая была сильно захламлена.

В результате инцидента был спасен 53-летний мужчина. Он находился на полу в кухне и был без сознания. Его доставили в больницу.

Фото: МЧС

Возгорание было ликвидировано. Квартира была закопчена, а имущество в ней – повреждено.

Устанавливается причина пожара. Одна из основных причин – неосторожность при курении.

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Фото: МЧС
МЧС
Фото. МЧС
МЧС
Фото. МЧС
МЧС
Фото. МЧС
МЧС
Фото. МЧС
МЧС
Фото. МЧС

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