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В Минске грузовик протаранил микроавтобус: кадры с места аварии

26.10.2017 - 23:38

Новости Беларуси. Крупная авария 26 октября случилась на улице Бабушкина: грузовик на всем ходу врезался в микроавтобус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Движение было перекрыто на двух полосах.

Водитель и пассажир микроавтобуса оказались в ловушке из покореженного металла, понадобилась помощь спасателей и специального инструмента. Потерпевших доставили в больницу.

Виктория Царук, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского района:
Сегодня около 13:00 на улице Бабушкина 4 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей МАЗ и «Газель». По предварительным данным, автомобиль МАЗ выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП пострадали пассажирка и водитель автомобиля «Газель».

Они с травмами различной степени тяжести были доставлены в ближайшее медучреждение.

В Минске грузовик протаранил микроавтобус: кадры с места аварии
В Минске грузовик протаранил микроавтобус: кадры с места аварии
Фото. В Минске грузовик протаранил микроавтобус: кадры с места аварии
В Минске грузовик протаранил микроавтобус: кадры с места аварии
Фото. В Минске грузовик протаранил микроавтобус: кадры с места аварии
В Минске грузовик протаранил микроавтобус: кадры с места аварии
Фото. В Минске грузовик протаранил микроавтобус: кадры с места аварии

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