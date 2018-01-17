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На проспекте Независимости занесло Volkswagen. Повреждены 4 машины

17.01.2018 - 15:23

Новости Беларуси. В Минске четыре автомобиля столкнулись из-за непогоды.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома, ДТП произошло 17 января в обед на проспекте Независимости.

Из-за плохих погодных условий водитель Volkswagen не справился с управлением, автомобиль занесло и он выехал на встречку, где произошло столкновение с Pegeout. После Volkswagen столкнулся еще с одним транспортным средством той же марки, который отбросило на Honda.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Накануне в Светлогорском районе джип провалился под лед в воду примерно на полметра – здесь подробнее.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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