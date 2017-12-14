В Минске из-за непотушенной свечи эвакуировали жильцов подъезда

Новости Беларуси. Из-за непотушенной свечи в Минске эвакуировали жильцов подъезда.
По информации МЧС, 13 декабря днем спасатели выехали на ликвидацию пожара по улице Голодеда в столице.
В пятиэтажном доме на втором этаже загорелось имущество в квартире. Хозяев дома не оказалось.
Пресс-служба МЧС:
Работники МЧС с вышерасположенных этажей спасли семь человек, из них двое детей 2009 и 2015 годов рождения. Из подъезда были эвакуированы еще четверо жильцов, из них один ребенок.
Фото: МЧС
Никто не пострадал.
Причина пожара пока неизвестна, ее сейчас устанавливают. По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за оставленной без присмотра свечи.
Фото: МЧС
Из-за пожара было повреждено имущество и закопчена квартира.
Фото: МЧС
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