﻿ В Минске из-за непотушенной свечи эвакуировали жильцов подъезда | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Минске из-за непотушенной свечи эвакуировали жильцов подъезда

14.12.2017 - 12:01

Новости Беларуси. Из-за непотушенной свечи в Минске эвакуировали жильцов подъезда.

По информации МЧС, 13 декабря днем спасатели выехали на ликвидацию пожара по улице Голодеда в столице.

В пятиэтажном доме на втором этаже загорелось имущество в квартире. Хозяев дома не оказалось.

Пресс-служба МЧС:
Работники МЧС с вышерасположенных этажей спасли семь человек, из них двое детей 2009 и 2015 годов рождения. Из подъезда были эвакуированы еще четверо жильцов, из них один ребенок.

Фото: МЧС

Никто не пострадал.

Причина пожара пока неизвестна, ее сейчас устанавливают. По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за оставленной без присмотра свечи.

Фото: МЧС

Из-за пожара было повреждено имущество и закопчена квартира.

Фото: МЧС

На минувших выходных в Вилейском районе горела церковь, которой более 150 лет.

Дым заметили после службы – здесь подробнее.

Фото: МЧС

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Пожар на "Гродно Азот"
7 мая загорелся котельный цех завода «Гродно Азот»
Сгоревшие автомобили
Милицейский УАЗ и еще 4 машины сгорели в Минске этой ночью
В Пекине при пожаре в жилом доме погибли 5 человек: электрический велосипед мог стать причиной трагедии
В Пекине при пожаре в жилом доме погибли 5 человек: электрический велосипед мог стать причиной трагедии
Пожар на ВДНХ в Москве: кадры с места событий
Пожар на ВДНХ в Москве: кадры с места событий
Фото: instagram.com/masskva
В больнице прокомментировали состояние певицы Леры Массквы, пострадавшей при пожаре
Фото: СК
СК о трагедии в Берестовицком районе: пенсионер задержан по подозрению в поджоге бывшей жены
Изображение использовано в качестве иллюстрации
В Берестовицком районе пенсионер облил бензином и поджег бывшую жену
Этот огонь может пройти по всему тихоокеанскому побережью. В Калифорнии 200 тысяч человек эвакуировали из-за пожаров
Этот огонь может пройти по всему тихоокеанскому побережью. В Калифорнии 200 тысяч человек эвакуировали из-за пожаров
Все новости по теме Пожар
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru