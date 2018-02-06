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В Минске изменится стоимость проживания в общежитиях: рассчитывать сумму будут по-новому

06.02.2018 - 18:44

Новости Беларуси. Итоговая сумма будет зависеть от размера базовой величины, месторасположение здания, его площади, уровня комфортности (блочное или коридорного типа), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отныне начнут учитывать и финансовые возможности организаций, в чьем ведении находится общежитие.

Напоминаем, в среднем месяц проживания в студенческих общежитиях обходится от 9 до 30 рублей. 30-метровый блок квартирного типа обойдется около 50 рублей в месяц, а за 14-метровую комнату в общежитии коридорного типа – примерно 20 рублей.

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В Минске изменится стоимость проживания в общежитиях: рассчитывать сумму будут по-новому

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