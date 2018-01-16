В Минске кот испугался ветлечебницы и застрял под киоском: питомца доставали спасатели

Новости Беларуси. В Минске спасатели помогли достать кота из-под почтового киоска.

По информации МЧС Минска, хозяйка и ее питомец ехали в больницу. Животное сбежало от женщины и застряло под киоском.

Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского ГУ МЧС:

Бедолага так испугался ветлечебницы, что застрял под почтовым киоском. Благо, что наши ребята смогли подъехать и помочь. P.S. Цели и задачи посещения больнички нам не известны.

Фото: instagram.com/dembovskij_live

В начале января в столице спасатели помогли еще одному коту.