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В Минске милиционер спас угрожавшего выпрыгнуть из окна пенсионера

06.12.2017 - 13:23

Новости Беларуси. В Минске участковый спас пенсионера, который угрожал броситься из окна.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 80-летний мужчина заперся в своей квартире и начал вести себя неадекватно – у него произошел нервный срыв.

Пенсионер заблокировал вход в свою квартиру, бросал металлические предметы в дверь, выбрасывал инструменты и стеклянные банки в окно. Мужчина также угрожал выпрыгнуть из окна следом.

Участковый инспектор Иван Генералов, который прибыл на место инцидента, вызвал медиков и МЧС. Они смогли попасть в квартиру, когда пенсионер уже находился на балконе и пытался выпрыгнуть. Сотрудник правоохранительных органов остановил пожилого человека и передал его работникам скорой помощи.

Летом 2017 года корреспондент СТВ спас мужчину от самоубийства в Могилеве.

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Фото: ГУВД Мингорисполкома

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