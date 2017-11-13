В Минске мужчина поджег дверь знакомому из-за обиды

Новости Беларуси. Минчанин поджег дверь квартиры своего знакомого.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 43-летний мужчина был задержан. О возгорании в подъезде дома на ул. Богдановича сообщила соседка потерпевшего. Женщина и вызвала милицию.

Известно, что поджог совершил знакомый потерпевшего. Накануне он пришел в гости к другу для того, чтобы употребить алкогольные напитки. После мужчина ушел, а затем вернулся с ацетоном, облил им коврик у двери, поджег и ушел.

Фото: guvd.gov.by

Причиной поступка, по словам задержанного, стала обида.

Потерпевший мужчина написал заявление, в котором оценил ущерб в 1200 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное повреждение и уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом». Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.