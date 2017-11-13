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В Минске мужчина поджег дверь знакомому из-за обиды

13.11.2017 - 18:01

Новости Беларуси. Минчанин поджег дверь квартиры своего знакомого.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 43-летний мужчина был задержан. О возгорании в подъезде дома на ул. Богдановича сообщила соседка потерпевшего. Женщина и вызвала милицию. 

Известно, что поджог совершил знакомый потерпевшего. Накануне он пришел в гости к другу для того, чтобы употребить алкогольные напитки. После мужчина ушел, а затем вернулся с ацетоном, облил им коврик у двери, поджег и ушел.

Фото: guvd.gov.by

Причиной поступка, по словам задержанного, стала обида.

Потерпевший мужчина написал заявление, в котором оценил ущерб в 1200 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное повреждение и уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом». Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

На минувшей неделе в Молодечненском районе сгорел жилой дом: погибла 18-летняя девушка – здесь подробнее.

Фото: guvd.gov.by
guvd.gov.by
Фото. guvd.gov.by

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