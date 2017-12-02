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В Минске на проспекте Победителей под колёсами грузовика погибла 11-летняя девочка

02.12.2017 - 18:52

Новости Беларуси. Начнём выпуск с трагической новости. Сегодня в Минске на проспекте Победителей под колеса грузовика попали сразу несколько пешеходов,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате ДТП погибла 11-летняя девочка, ещё один ребенок, 7-летний брат погибшей, и трое взрослых с различными травмами доставлены в больницу. По предварительной информации, у водителя отказали тормоза вблизи пешеходного перехода и машина потеряла управление. В момент наезда горел зеленый сигнала светофора, люди переходили проезжую часть по наземному переходу.

На месте работают сотрудники ГАИ и эксперты. Помощь пострадавшим  оказывали сразу четыре бригады скорой.

Подробности здесь.

В Минске на проспекте Победителей под колёсами грузовика погибла 11-летняя девочка

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