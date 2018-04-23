﻿ В Минске на проспекте Победителей появились деревья и кустарники, посаженные в кадки | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Минске на проспекте Победителей появились деревья и кустарники, посаженные в кадки

23.04.2018 - 17:17

Новости Беларуси. При благоустройстве центральной части Минска применяют необычные подходы. Так, на проспекте Победителей появились деревья и кустарники, посаженные в огромные кадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так липы дольше будут сохранять свой парадный вид. К тому же, деревья можно ставить прямо на асфальте. И это не последняя новинка от столичных озеленителей.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Уже начаты работы по разбивке карты Республики Беларусь у гостиницы «Беларусь», на площадке. Ведутся подготовительные работы. Вынесены уже чертежи в натуру. Снимается грунт, подготавливаются посадочные места для высадки растений.

Что касается цветочных кашпо – еще рано их устанавливать, должна пройти угроза заморозков, то есть после 15 мая.
Кроме того, сейчас идет подготовка зон отдыха к летнему сезону. Эти работы должны быть завершены к 20 мая. К открытию аттракционов готовятся и парки Минска.

В Минске на проспекте Победителей появились деревья и кустарники, посаженные в кадки

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Беспризорная собака
Минчанка перестала кормить грудью после укуса собаки
Посадили 6 тысяч деревьев, отремонтировали дороги и навели порядок во дворах: как благоустраивают Минск
Посадили 6 тысяч деревьев, отремонтировали дороги и навели порядок во дворах: как благоустраивают Минск
Почему отец против того, что сын-«афганец» установил памятную табличку на доме?
«Плесень проникает во все органы и ткани человека»: раскалённый пар, грибок, полгода без ремонта – ад в минской квартире
«Выбрасывали с 4-го этажа диван»: как наказать соседей, мусорящих из окон?
«Нужно не выполнить работу за коммунальщиков, а убрать за собой»: что такое КОТОСы и как они работают?
Ремонт дорог во дворах после зимы: «Объёмы увеличились на 40%. Максимум работ запланировали на апрель»
Почти 1,5 тысячи деревьев и 10 тысяч кустарников посадят в Минске в апреле
Все новости по теме Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru