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В Минске на стройке была обнаружена стокилограммовая бомба

03.02.2018 - 09:43

Новости Беларуси. Днём второго февраля в столице Беларуси нашли бомбу.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на внутренние войска, снаряд был найден в ходе проведения строительных работ по улице Вербная в Минске. На стройплощадке экскаватор частично повредил боеприпас. По удачному стечению обстоятельств он не взорвался. Рабочих эвакуировали.

Фото: МВД Республики Беларусь

На стройку прибыла саперно-пиротехническая группа. Они установили, что находка является советской авиабомбой ФАБ-100. Позже стокилограммовый снаряд был доставлен специалистами на полигон и уничтожен.

Фото: МВД Республики Беларусь

Весной прошлого года в Минске нашли снаряд.

Находкой оказалась авиационная бомба массой 250 кг – подробности здесь.

Фото: МВД Республики Беларусь

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