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В Минске на супругов завели уголовное дело за сексуальную связь с 15-летним подростком

14.05.2018 - 16:57

Новости Беларуси. В Минске в отношении супругов возбуждено уголовное дело за половое сношение с 15-летним подростком.

По информации ГУВД Мингорисполкома, задержана семейная пара. Их подозревают в совершении полового сношения с 15-летним племянником.

Установлено, что 33-летняя женщина, ее 37-летний муж и его племянник распивали алкогольные напитки. После этого дядя предложил подростку вступить в половую связь группового характера.

В отношении пары назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Мужчина работает грузчиком, а его супруга – администратором ресторана.

Возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». 

Супругам грозит наказание сроком до четырёх лет. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.

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