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В Минске на улице Раковской готовят территорию под реконструкцию

09.10.2017 - 21:24

Новости Беларуси. Отжившее – сносят, новое – строят. В Раковском предместье продолжается большая реконструкция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас сносят подсобные помещения и гаражи. На это уйдёт несколько месяцев. Параллельно разрабатывается проект реконструкции первого и второго корпусов здания бывшего хлебозавода.

Предположительно, они будут выглядеть так.

Александр Кохан, заместитель директора КУП «Минская спадчина»:
Предполагается, что это будет многофункциональный комплекс, состоящий из 17 зданий. То есть это целый квартал многоэтажной застройки под общедоступные функции: торговля, общественное питание, оказание услуг населению, культурно-образовательные цели.  


 

В Минске на улице Раковской готовят территорию под реконструкцию

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