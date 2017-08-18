В Минске начались кинопоказы на свежем воздухе, на которые можно приходить с домашними животными

Новости Беларуси. В Минске организуют нестандартный показ фильмов: прийти на сеанс можно будет с котом или собакой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Примечательно и то, что сеансы проходят под открытым небом в самом центре города – на проспекте Машерова.

Один из первых состоялся 18 августа. Эти показы бесплатные. Организаторы уверены: тематические кинопоказы станут популярными у минчан.

Мария Значенок, директор культурного центра:

Все привыкли заходить в помещение и делать это там, хотя собираться на улице в хорошую погоду, проводить время, знакомиться друг с другом.

А у Ратуши, как всегда по пятницам и субботам, будут показывать кино для гурманов. На этот раз фильмы привезли из Австралии.