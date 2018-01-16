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В Минске начался «Прыгожы фэст»: участвуют 20 парикмахерских и салонов

16.01.2018 - 21:35

Новости Беларуси. На протяжении двух месяцев в Минске будут проходить фестиваль красоты. А это значит, что стать еще более красивыми минчанам станет проще, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Прыгожы фэст» проводится в Минске впервые. В нем участвуют 20 парикмахерских и салонов красоты. Стилисты сняли свои видео-презентации и сформировали уникальные предложения. Для потребителей услуги красоты в салонах-участниках будут доступнее.

Юрий Натычко, начальник государственного учреждения «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома»:
Победитель в этом мероприятии определяется путем суммирования двух оценок. Первая оценка – это голосование в социальных сетях, вторая – экспертное жюри.

В Минске начался «Прыгожы фэст»: участвуют 20 парикмахерских и салонов

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