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В Минске начался суд по делу о гибели 27-летнего роупджампера в Соснах

08.01.2018 - 14:05

Новости Беларуси. В Минске начался суд по делу о погибшем летом 2017 года роупджампере.

Как сообщает БЕЛТА из зала суда, суд Заводского района столицы 8 января начал рассматривать уголовное дело по факту смерти мужчины. Обвиняемым является 28-летний ИП, которому инкриминируют причинение смерти по неосторожности.

Заседания по данному уголовному делу будут проходить в открытом режиме. Ходатайство защиты обвиняемого по проведению слушания в закрытом режиме было отклонено.

Потерпевшие подали иск о компенсации морального и материального вреда. Сестра погибшего парня просит также признать ее потерпевшей по делу.

Фото: СК

В середине декабря было завершено расследование по делу о гибели роупджампера в Соснах.

Организатор прыжка вину не признал – здесь подробнее.

Напомним, в середине июня 2017 года 27-летний парень погиб после прыжка с трубы котельной высотой 70 метров. Сертификат на прыжок молодой человек получил в подарок.

Изображение использовано в качестве иллюстрации

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