В Минске наградили лауреатов и стипендиатов специальных фондов Президента по поддержке талантливой молодежи.

Новости Беларуси. Молодые и успешные. В числе триумфаторов – победители и призеры международных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей. Каждый год наши юные дарования привозят десятки наград.

Так, по итогам 2016 белорусские школьники и студенты завоевали семь десятков медалей –

в том числе 16 золотых – на предметных олимпиадах, которые проходили за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Рябцевич, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Я вокалистка, учусь в музыкальном колледже. Эта победа дала мне очень много. Я считаю, что это только начало и очень рада,

что государство так высоко оценило мои старания.

Надеюсь, что дальше меня ждут большие победы, только все во имя искусства.

Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки, доктор искусствоведения, профессор, председатель совета Специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодёжи:

Очень важно, что эта встреча традиционная, в этом, быть может, одно из её важных достоинств и качеств –

молодежь видет заинтересованность в своем таланте государства.

Безусловно – это один из самых сильных аргументов в пользу того, что они востребованы, они нужны этой стране.

Отмечу, поддержка талантливой молодежи в нашей стране –

один из приоритетов государственной политики,

определенных на пятом Всебелорусском собрании.