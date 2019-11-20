В Минске назвали предпринимателей года. Подводим итоги форума
Новости Беларуси. Лучших предпринимателей года назвали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Национальный конкурс объединил предприимчивых и инициативных людей бизнеса со всей страны. Среди поданных заявок победителей определили в четырех номинациях – «Успешный старт», «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства» и «Эффективный бизнес в сфере услуг». К слову, по участникам можно проследить тенденцию: так называемая «экономика впечатлений», ориентированная на развитие туризма и сферы гостеприимства, увлекает и белорусских начинающих предпринимателей.
Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики:
Мы постарались затронуть все социальные значимые приоритеты нашей республики. У нас будет здесь и семейный бизнес, и спортивный бизнес. Будет также, безусловно, сферы культуры, искусств. И, конечно, традиционная наша промышленность. Например, ганаровым прадпрымальнікам стала фирма, которая занимается лесозаготовками. И услуги – куда же без них, это наш конек будущей пятилетки, однозначно.
Михаил Циунель, победитель национального конкурса «Предприниматель года»:
Взаимодействием с госпредприятием мы в свое время стали первым партнером сетевого оператора в сфере инновационной деятельности Республики Беларусь. То есть когда бизнес укрупняется, наверное, невозможно оставаться в стороне. Интеграция частного бизнеса и государства все равно происходит.
Церемония приурочена ко Всемирной неделе предпринимательства, которая сейчас проходит в Беларуси. Мероприятия в рамках глобальной инициативы идут по всей стране. 21 ноября перспективы развития бизнеса в регионах будут обсуждать на форуме в Бресте, а в пятницу, 22 ноября, Гомель станет площадкой для дискуссии о цифровых технологиях в реальном секторе экономики.
«Энтузиазмом заряжены просто все». В Минске началась Всемирная неделя предпринимательства-2019
Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к Всемирной неделе предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акция проходит в 170 странах. В ней участвуют представители всех видов бизнеса – от крупных корпораций и банков до небольших стартапов. Главная тема 2019 года – использование новых технологий в бизнесе и банковской сфере. Всю неделю в Беларуси будут проходить конференции, выставки и семинары.
Как это было смотрите в видеоматериале.
Яна Шипко, корреспондент:
Что бросается в глаза на Неделе предпринимательства – так это то, что представителей малого и среднего бизнеса становится больше. Целая аллея инновационных стартапов развернулась тут.
Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
Количество в этом году очень сильно индивидуальных предпринимателей (выросло – прим. ред.). Что радует – не только в торговом сегменте, но и тех людей, которые занимаются производством продукции. Конечно, выросло количество самозанятых очень сильно. Людей, которые занимаются бизнесом по заявительному принципу, и плюс количество ремесленников.
Президент в апреле своим отдельным указом расширил количество видов деятельности, которыми можно заниматься этим людям. Видим, что буквально за четыре месяца их количество выросло на четыре тысячи человек. Это очень хорошо. В основном это регионы и города, где по объективным причинам существуют сложности с работой. Поэтому в этой части декрет «выстрелил» однозначно.
Денис Алейников, предприниматель:
Основа предпринимательского успеха – это всегда не только идея. Это еще и вера, что у тебя все получится. И вот сегодня декрет № 8 и успехи IT-отрасли показали всему предпринимательскому сообществу, что нужно верить, стараться, делать, и у тебя все получится. И сегодня этим энтузиазмом заряжены просто все.
Нейрогарнитура, которая позволяет управлять роботом-пауком. Как это работает?