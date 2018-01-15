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В Минске не хватает сурдопереводчиков для центров соцобслуживания: как планируют решать вопрос

15.01.2018 - 23:26

Новости Беларуси. О кадровой проблеме рассказали в программе «Большой город».

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
В 2015 году, в рамках государственного социального заказа – заказчиком было управление социальной защиты Партизанского района – на базе общественного объединения «Белорусское общество глухих» был открыт первый в республике центр по приёму и передаче сообщений от людей с нарушениями слуха. В студии работает сурдопереводчик, принимает информацию от человека с нарушениями слуха, решает его проблему – например, записывает его на приём к врачу – связывается с глухонемым человеком, и сурдопереводчик сообщает ему дату, время и место, куда ему нужно явиться на приём к врачу.

Сегодня наши все территориальные центры оказывают услуги сурдопереводчика.

Теперь другая задача у нас – как найти нам сурдопереводчиков. Недавно рассматривали вопрос на заседании Мингорисполкома, председателем Мингорисполкома было дано нам поручение, совместно с комитетом по образованию, решить проблему – кто и как будет обучать людей сурдопереводу. Потому что специалистов недостаточно уже сегодня. Внедрили новую услугу, спрос на неё пошёл, и уже недостаточно людей. 

Соцзащита в Минске: «Большой город»

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