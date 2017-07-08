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В Минске одобрен проект резолюции «Об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму»

08.07.2017 - 14:21

Новости Беларуси. Его поддержали в общем комитете по политическим вопросам и безопасности. Сегодня продолжается  работа летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Механизм предотвращения атак и пособничества экстремизму был предложен российской стороной.

Напомню, накануне на сессии получила одобрение резолюция по борьбе с дизайнерскими наркотиками, предложенная нашей страной.

Рада Туманбаева, глава делегации Кыргызстана:
Кыргызстан поддержал проект резолюции о новых психотропных веществах, который предложила белорусская сторона. Мы первый раз в Беларуси, в Минске. Нам очень понравился город. Он с таким размахам, такой чистый, зелёный. Нас с таким теплом, вкусностями приняли. 

Напомню,

летняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Минске впервые.

Она посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе.

В Минске одобрен проект резолюции «Об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму»

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