новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Минске открыли Белорусско-Корейский центр сотрудничества

28.03.2017 - 23:45

Новости Беларуси. Белорусско-Корейский центр сотрудничества в области информационных технологий открылся сегодня в Минске. Уже в ближайшее время здесь запустят три пилотных проекта, в том числе развитие системы безбумажной торговли. Последнее, кстати,

позволит повысить эффективность сделок как внутри страны, так и рынке ЕАЭС.

Сергей Попков, министр связи и информатизации Республики Беларусь:
Мы с благодарностью примем те знания, те умения, которые есть у IT-cпециалистов в этой отросли. Это первых три проекта, которые будем реализовывать совместно – реализация проекта с бумажной торговли,

которая позволит оптимизировать скорость процесса прохождения товара,

это проект электронного архива и рпоект по унификации безопасности информации.

Отмечу, Южная Корея сегодня в числе мировых лидеров в области информационных технологий. В этой сфере наши станы сотрудничают около пяти лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открыли Белорусско-Корейский центр сотрудничества

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь
23 апреля в Минске подписан меморандум о создании Белорусско-корейского центра сотрудничества в области IT
Ли Су Ен и Владимир Макей
Владимир Макей: Беларусь заинтересована в выстраивании конструктивных отношений с КНДР
Республика Корея готова сотрудничать с Беларусью в сферах привлечения высоких технологий и иностранных инвестиций в IT-сектор
Республика Корея готова сотрудничать с Беларусью в сферах привлечения высоких технологий и иностранных инвестиций в IT-сектор
В Минске прошел белорусско-корейского бизнес-форум
24 сентября в Минске прошел белорусско-корейский бизнес-форум
Юрий Козиятко и Виктор Шадурский
Начнется ли война в Северной Корее, что Беларусь интересует в Азии и как сложатся отношения с Венесуэлой и Европой? Интервью с деканом ФМО БГУ
Ракета «Мусудан»
Куда нацелены северокорейские ракеты и запустят ли их 15 апреля?
«Корея: через тернии к звездам»
Белорусские управленцы будут учиться по книге «Корея: через тернии к звездам»
Все новости по теме Беларусь-Корея
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru