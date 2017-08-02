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В Минске открыли памятный камень пропавшим без вести в Афганистане

02.08.2017 - 20:58

Новости Беларуси. В памяти минчан навсегда. Сегодня в столице открыли памятный камень пропавшим без вести в Афганистане, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торжественный митинг состоялся на острове мужества и скорби. Родные и близкие героев к памятному знаку возложили цветы.  


Владимир Шоков, председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:
Память всегда надо хранить о своих отцах, дедах, о тех, кто защищал, отстоял нашу родину. Мы храним память о своих дорогих друзьях, которые погибли, не вернулись или пропали без вести. Установили памятный знак, в честь тех, кто не вернулся с той войны, которых сейчас разыскивают родные, близкие, друзья.

Кроме того, сегодня здесь презентовали книгу «Памяти павших, во имя живых!». В ней собраны воспоминания ветеранов войны в Афганистане, участников строительства памятника, а также родителей и вдов погибших.

В Минске открыли памятный камень пропавшим без вести в Афганистане

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