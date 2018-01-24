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В Минске открыты пункты обогрева для нуждающихся: угоститься чаем и полноценно пообедать можно в столовой на улице Народной

24.01.2018 - 20:05

Новости Беларуси. Согреют и накормят. Пережить суровые морозы тем, кому не справиться самим помогают, представители Красного Креста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В столице открыты пункты обогрева для всех нуждающихся. Согреться горячим чаем в морозный день и получить полноценный обед можно и в городской столовой по улице Народная.

Волонтеры также могут оказать первую помощь людям с обморожениями и переохлаждениями. 

Сергей Болтрушевич, делегат датского Красного Креста в Республике Беларусь: 
Были закуплены специальные термопоты, чтобы можно было перевозить горячее питание или чай в другие точки. Это операция работает по всей республике. Люди могут получить психосоциальную поддержку. 

Также волонтёры помогут с топливом и горячим питанием одиноким пенсионерам в отдалённых от столицы районах Беларуси.


 

В Минске открыты пункты обогрева для нуждающихся: угоститься чаем и полноценно пообедать в столице можно в столовой на улице Народной

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