В Минске открыты пункты обогрева для нуждающихся: угоститься чаем и полноценно пообедать можно в столовой на улице Народной

Новости Беларуси. Согреют и накормят. Пережить суровые морозы тем, кому не справиться самим помогают, представители Красного Креста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В столице открыты пункты обогрева для всех нуждающихся. Согреться горячим чаем в морозный день и получить полноценный обед можно и в городской столовой по улице Народная.
Волонтеры также могут оказать первую помощь людям с обморожениями и переохлаждениями.
Сергей Болтрушевич, делегат датского Красного Креста в Республике Беларусь:
Были закуплены специальные термопоты, чтобы можно было перевозить горячее питание или чай в другие точки. Это операция работает по всей республике. Люди могут получить психосоциальную поддержку.
Также волонтёры помогут с топливом и горячим питанием одиноким пенсионерам в отдалённых от столицы районах Беларуси.