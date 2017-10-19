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В Минске переходят на современную обработку воды с помощью специальных солей

19.10.2017 - 23:26

Новости Беларуси. Как обещают специалисты, «H2O» из-под крана станет гораздо приятнее на вкус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подробности в сюжете.

В Минске переходят на современную обработку воды с помощью специальных солей

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