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В Минске переименуют четыре остановки общественного транспорта

24.08.2017 - 22:57

Новости Беларуси. Новые названия в маршрутах общественного транспорта. Например, трамвайную остановку в сторону улицы Чернышевского будут объявлять теперь не «Калинина» а «Ломоносова», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кроме этого переименуют еще четыре остановки. Логойский тракт на улицах Седых и Гамарника теперь будет называться «Седых». Остановка «Серова» в обоих направлениях станет «Минским областным лицеем». К школе на Гамарника добавят № 122. Также название остановки «Командно-инженерный институт» изменят на «Университет гражданской защиты».

В Минске переименуют четыре остановки общественного транспорта

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