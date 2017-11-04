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В Минске побит мировой рекорд по скоростному поеданию драников: видеофакт

04.11.2017 - 20:17

Новости Беларуси. И напоследок – новость, которая обязательно должна оставить приятное послевкусие. В Минске сегодня побит мировой рекорд по скоростному поеданию драников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состязание с национальным колоритом организовали на территории Червенского рынка. Любителей вкусно поесть было хоть отбавляй. Вызвались даже участники из других стран – Азербайджана, ЮАР, Польши, Израиля. Картофельные блины подавали, как это и принято, со сметаной.

Охотно свои порции гурманы уминали, как оказалось, не только ради победы, но и потому что было очень вкусно.

В итоге быстрее всех с поставленной задачей справился гость из Украины. 5 драников общим весом в триста граммов были съедены за сорок секунд. Что ж, аппетиту участника можно только позавидовать.

В Минске побили мировой рекорд по скоростному поеданию драников: 5 блинов за 40 секунд

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