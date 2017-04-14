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В Минске поблагодарили лучших меценатов страны: дипломы получили более 70 человек

14.04.2017 - 14:23

Новости Беларуси. В Минске назвали имена лучших меценатов страны. Среди них представители крупных банков, концернов и заводов.

Почетные дипломы получили более 70 предприятий и организаций.

Благодаря спонсорской поддержке в стране ежегодно проходят крупные культурные события – такие, как «Славянский базар в Витебске», кинофестиваль «Лiстапад» и фестиваль национальных культур в Гродно.

Сергей Костюченко, председатель правления банка:
Мы активно участвуем в финансировании различных проектов. Постоянно участвуем в восстановлении Любчанского замка.

У нас совместные проекты с историческим музеем.

Мартин Оберг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси:
Мы планируем провести День Швеции в Старом городе в Минске. 3 июня там будет концерт, культурная программа.

Мы сейчас переводим последнего шведского лауреата Нобелевской премии по литературе на белорусский язык.

К слову, рынок таких культурных инвестиций в Беларуси со временем только набирает обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спонсорский вклад в развитие искусства за 2016 год составил более пяти миллионов рублей.

В Минске поблагодарили лучших меценатов страны: дипломы получили более 70 человек
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