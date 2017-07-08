В Минске подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между городом Цзилинь и Фрунзенским районом столицы

Новости Беларуси. Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической сфере между китайским городом Цзилинь и Фрунзенским районом Минска сегодня подписали в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артём Цуран, глава Администрации Фрунзенского района Минска:

Прежде всего, мы будем предлагать развитие инвестиционного потенциала Фрунзенского района,

развитие территорий, различные проекты по строительству, в том числе, и совместного производства.

Одно из направлений – мебельное производство.

Чжан Хуаньцью, мэр Народного правительства города Цзилинь (Китай):

Нам интересно развивать сотрудничество в торговой сфере, в области сельского хозяйства и тракторостроения. Мы также можем развивать вместе зимние виды спорта такие, как хоккей. У вас для этого созданы хорошие условия.

Это позволит расширить связи в развитии совместных инвестиционных и социальных проектов, образовании и культуре. Гости уже посетили ряд промышленных предприятий, учреждений здравоохранения и гимназию, где ученики изучают китайский язык и культуру.