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В Минске подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между городом Цзилинь и Фрунзенским районом столицы

08.07.2017 - 20:12

Новости Беларуси. Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической сфере между китайским городом Цзилинь и Фрунзенским районом Минска сегодня подписали в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артём Цуран, глава Администрации Фрунзенского района Минска:
Прежде всего, мы будем предлагать развитие инвестиционного потенциала Фрунзенского района,

развитие территорий, различные проекты по строительству, в том числе, и совместного производства.

Одно из направлений – мебельное производство.

Чжан Хуаньцью, мэр Народного правительства города Цзилинь (Китай):
Нам интересно развивать сотрудничество в торговой сфере, в области сельского хозяйства и тракторостроения. Мы также можем развивать вместе зимние виды спорта такие, как хоккей. У вас для этого созданы хорошие условия.

Это позволит расширить связи в развитии совместных инвестиционных и социальных проектов, образовании и культуре. Гости уже посетили ряд промышленных предприятий, учреждений здравоохранения и гимназию, где ученики изучают китайский язык и культуру.

В Минске подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической сфере между городом Цзилинь и Фрунзенским районом столицы

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