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В Минске полностью сгорел Ford: он повредил припаркованные рядом автомобили

06.02.2018 - 17:34

Новости Беларуси. В Минске сгорел легковой автомобиль, который повредил стоящие рядом транспортные средства.

По информации МЧС, инцидент произошел 6 февраля. Горел автомобиль Ford Focus. В результате возгорания транспортное средство сгорело полностью.

Фото: МЧС

Огнем были повреждены и автомобили, которые были припаркованы рядом. Это SEAT Ibiza и Volkswagen Golf.

Фото: МЧС

Летом минувшего года в Минске сгорел автомобиль после замены аккумулятора.

«Выгорело полностью подкапотное пространство» (подробности истории здесь).

Фото: МЧС

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