В Минске полностью сгорел Ford: он повредил припаркованные рядом автомобили

Новости Беларуси. В Минске сгорел легковой автомобиль, который повредил стоящие рядом транспортные средства.
По информации МЧС, инцидент произошел 6 февраля. Горел автомобиль Ford Focus. В результате возгорания транспортное средство сгорело полностью.
Фото: МЧС
Огнем были повреждены и автомобили, которые были припаркованы рядом. Это SEAT Ibiza и Volkswagen Golf.
Фото: МЧС
Летом минувшего года в Минске сгорел автомобиль после замены аккумулятора.
«Выгорело полностью подкапотное пространство» (подробности истории здесь).