В Минске полностью сгорел Ford: он повредил припаркованные рядом автомобили

Новости Беларуси. В Минске сгорел легковой автомобиль, который повредил стоящие рядом транспортные средства.

По информации МЧС, инцидент произошел 6 февраля. Горел автомобиль Ford Focus. В результате возгорания транспортное средство сгорело полностью.

Фото: МЧС

Огнем были повреждены и автомобили, которые были припаркованы рядом. Это SEAT Ibiza и Volkswagen Golf.

Фото: МЧС

Летом минувшего года в Минске сгорел автомобиль после замены аккумулятора.