новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Минске после масштабного ремонта открылся 144-й ясли-сад

04.11.2017 - 17:31

Новости Беларуси. 144 ясли-сад после масштабного ремонта открылся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня юные воспитанники проводят здесь первый день. Довольно старое здание по улице Козлова претерпело капитальные изменения. Утеплен фасад, заменена система отопления, установили также новую сантехнику.

Тепло и уютно в игровых и спальнях. В распоряжении юных непосед – всё, что необходимо для развития и отдыха. Особое внимание – кухне. Новое оборудование поможет сделать рацион воспитанников вкусным и полезным.

Ирина Жмачинская, заместитель начальника управления образования администрации Партизанского района Минска:
Капитальный ремонт с модернизацией здания этого дошкольного учреждения начался год назад. Полностью отремонтирована кровля, полностью благоустроена территория, заменены инженерные коммуникации. Мы получили замечательное дошкольное учреждение современное.

Ясли-сад рассчитан на 6 групп. Посещать его будут 120 ребятишек. Малыши будут окружены вниманием опытных воспитателей и педагогов и проводить время в безопасности. Во дворе установлена система видеонаблюдения.

В Минске после масштабного ремонта открылся 144-й ясли-сад

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Каменной горке открыли новый ясли-сад
В Каменной горке открыли новый ясли-сад
Принять до 200 малышей: ясли-сад во Фрунзенском районе открылся после реконструкции 4 сентября
Принять до 200 малышей: ясли-сад во Фрунзенском районе открылся после реконструкции 4 сентября
Новый детский сад для 230 малышей распахнет свои двери к Дню города на улице Рогачевской в Минске
Новый детский сад для 230 малышей распахнет свои двери к Дню города на улице Рогачевской в Минске
Ясли-сад с бассейном открылся во Фрунзенском районе Минска
Ясли-сад с бассейном открылся во Фрунзенском районе Минска
Детский сад № 15 на улице Золотая Горка отмечает 70-летний юбилей
Детский сад № 15 на улице Золотая Горка отмечает 70-летний юбилей
Бассейн, компьютерный зал, игровая комната: в микрорайоне Юго-Запад 30 декабря открыли новый детский сад
Бассейн, компьютерный зал, игровая комната: в микрорайоне Юго-Запад 30 декабря открыли новый детский сад
Для самых маленьких: В Каменной Горке открылся новый ясли-сад
Для самых маленьких: В Каменной Горке открылся новый ясли-сад
Во Фрунзенском районе Минска открылся новый ясли-сад
Все новости по теме Детские сады в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru